E4C

E4C is a gaming ecosystem with strong support from Sui, built to become the bridge between web2 and web3 gaming. It is anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C lays perfectly in the intersection of gaming infrastructure and Sui, one of the hottest L1s. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. It builds on the foundation of E4C: Final Salvation, Ambrus Studio’s marquee title with very strong early success metrics since its launch. E4C aims to become the new gaming platform for web3.

АтыE4C

ДәрежеNo.4534

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)%0,00

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер1.000.000.000

Жалпы мөлшер1.000.000.000

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.061767845447259516,2024-12-14

Ең төменгі баға0.001003599252516655,2025-05-28

Ашық блокчейнSUI

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.