DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

АтыDYNA

ДәрежеNo.1448

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.33%

Айналымдағы мөлшер89,254,423.02899967

Макс. мөлшер500,000,000

Жалпы мөлшер500,000,000

Айналым жылдамдығы0.1785%

Шығару күні2024-09-28 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.5 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға3.6457212324107515,2024-09-29

Ең төменгі баға0.04063908344680659,2025-04-08

Ашық блокчейнBSC

