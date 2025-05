DSYNC

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

ДәрежеNo.277

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.29%

Айналымдағы мөлшер974,947,710.1310906

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер999,874,315.1676701

Айналым жылдамдығы0.9749%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.5513112629242496,2025-01-06

Ең төменгі баға0.005953619308782976,2024-03-11

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

