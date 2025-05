DOAI

DOJO Protocol is a pioneering blockchain network designed specifically for AI data monetization and GPU training. Our platform integrates advanced blockchain technology with cutting-edge AI capabilities to revolutionize how AI models are trained, developed, and monetized.

АтыDOAI

ДәрежеNo.2352

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.02%

Айналымдағы мөлшер711,071,234.2007211

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер999,996,545.4739852

Айналым жылдамдығы0.711%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.036077243407007145,2024-09-06

Ең төменгі баға0.000506039727213694,2025-05-30

Ашық блокчейнSOL

КіріспеDOJO Protocol is a pioneering blockchain network designed specifically for AI data monetization and GPU training. Our platform integrates advanced blockchain technology with cutting-edge AI capabilities to revolutionize how AI models are trained, developed, and monetized.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.