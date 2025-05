DMAIL

Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers.

АтыDMAIL

ДәрежеNo.866

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)6.52%

Айналымдағы мөлшер99,144,519.65

Макс. мөлшер200,000,000

Жалпы мөлшер200,000,000

Айналым жылдамдығы0.4957%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға1.1467487789725967,2024-01-30

Ең төменгі баға0.06720047250882626,2025-04-17

Ашық блокчейнBSC

Сектор

Әлеуметтік медиа

