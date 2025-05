DICE

KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

АтыDICE

ДәрежеNo.1755

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер427,031,230.49

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер999,999,999

Айналым жылдамдығы0.427%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.1508241261083681,2022-08-16

Ең төменгі баға0.00248291172121693,2025-04-16

Ашық блокчейнKLAY

Сектор

Әлеуметтік медиа

