DENTNet is a global blockchain for telecommunication assets such as mobile data or frequencies. The network runs on a Nominated Proof of Stake consensus mechanism and implements telco-specific concepts like operator sponsorship and asset expiry. Since the '90s, each mobile network operator has run its own software for accounting, subscription management, traffic management, etc. Now, many of these services can be provided by a single platform - DENT's global blockchain. This will help operators and enterprises to automate processes, reduce costs, and speed up innovation. DENTNet will be used by mobile operators and their partners such as enterprises, resellers, and service providers. DENT Wireless Limited will be the first operator using DENTNet.

ДәрежеNo.5985

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер11,115,654,853.85223

Жалпы мөлшер11,115,654,853.85223

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.3324882942205011,2025-05-23

Ең төменгі баға0.006250739730383341,2025-05-24

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.