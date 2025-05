DEFI

De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

ДәрежеNo.2785

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)9.08%

Айналымдағы мөлшер30,059,736.11

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер102,388,828.12

Айналым жылдамдығы0.03%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға1.004206075461872,2024-01-31

Ең төменгі баға0.002023143867285916,2025-04-07

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

