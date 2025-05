DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

АтыDASH

ДәрежеNo.169

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0001%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)360.08%

Айналымдағы мөлшер12,280,479.27359785

Макс. мөлшер18,900,000

Жалпы мөлшер12,280,479.27359785

Айналым жылдамдығы0.6497%

Шығару күні2014-01-01 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.2138 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға1642.219970703125,2017-12-20

Ең төменгі баға0.21389900147914886,2014-02-14

Ашық блокчейнDASH

Сектор

Әлеуметтік медиа

