Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

ДәрежеNo.26

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0016%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)346.99%

Айналымдағы мөлшер5,365,382,702.664872

Макс. мөлшер∞

Жалпы мөлшер5,365,382,702.664872

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы1 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға3.668397883943107,2021-11-16

Ең төменгі баға0.8970032280541823,2023-03-11

Ашық блокчейнETH

