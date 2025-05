CR

Crypto Rangers is not just a meme token, it's a movement. Born from the creative spirit of the crypto community, we're on a mission to safeguard the digital financial world.

АтыCR

ДәрежеNo.6367

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер8,045,311,447

Жалпы мөлшер8,045,311,447

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.000934647165210326,2023-06-17

Ең төменгі баға0.000002092894720844,2023-06-07

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

