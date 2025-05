CRV

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

АтыCRV

ДәрежеNo.78

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0002%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)13.47%

Айналымдағы мөлшер1,343,378,344

Макс. мөлшер3,030,303,030.299

Жалпы мөлшер2,259,379,286.9274936

Айналым жылдамдығы0.4433%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға60.4987938093,2020-08-14

Ең төменгі баға0.18109279935395833,2024-08-05

Ашық блокчейнETH

