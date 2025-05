CLY

Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

АтыCLY

ДәрежеNo.1218

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.03%

Айналымдағы мөлшер112,680,265.41494204

Макс. мөлшер150,000,000

Жалпы мөлшер150,000,000

Айналым жылдамдығы0.7512%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға2.9339473376656446,2021-12-11

Ең төменгі баға0.0334724828286524,2023-01-01

Ашық блокчейнAVAX_CCHAIN

Сектор

Әлеуметтік медиа

