CFX

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

АтыCFX

ДәрежеNo.138

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0001%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.57%

Айналымдағы мөлшер5,073,520,781.99

Макс. мөлшер∞

Жалпы мөлшер5,073,520,778.78

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2020-11-09 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға1.70377503,2021-03-27

Ең төменгі баға0.021909136906575016,2023-01-01

Ашық блокчейнCFX

КіріспеBrief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.