CELR

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

АтыCELR

ДәрежеNo.456

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.14%

Айналымдағы мөлшер7,783,424,106.9912

Макс. мөлшер10,000,000,000

Жалпы мөлшер10,000,000,000

Айналым жылдамдығы0.7783%

Шығару күні2019-03-19 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.0067 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.19869033851597,2021-09-26

Ең төменгі баға0.00101410762651,2020-03-16

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

