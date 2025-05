CBK

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

ДәрежеNo.559

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)5.99%

Айналымдағы мөлшер94,314,905

Макс. мөлшер100,000,000

Жалпы мөлшер100,000,000

Айналым жылдамдығы0.9431%

Шығару күні2021-07-08 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға16.31319095,2021-04-02

Ең төменгі баға0.3886256781622459,2022-12-31

Ашық блокчейнETH

