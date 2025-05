BURGER

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

АтыBURGER

ДәрежеNo.2541

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)%0,59

Айналымдағы мөлшер43.035.832,02939903

Макс. мөлшер63.000.000

Жалпы мөлшер43.035.832,02939903

Айналым жылдамдығы0.6831%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға28.0134009,2021-05-03

Ең төменгі баға0.003956740186866289,2025-05-07

Ашық блокчейнBSC

Сектор

Әлеуметтік медиа

