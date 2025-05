BSV

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

ДәрежеNo.98

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0002%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)298.18%

Айналымдағы мөлшер19,871,787.5

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер19,871,787.5

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2018-11-09 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы88.3 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға491.6353891,2021-04-16

Ең төменгі баға23.299089851920975,2023-06-10

Ашық блокчейнBSV

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.