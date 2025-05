BOSON

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

АтыBOSON

ДәрежеNo.849

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)1.44%

Айналымдағы мөлшер147,218,705.3901309

Макс. мөлшер200,000,000

Жалпы мөлшер200,000,000

Айналым жылдамдығы0.736%

Шығару күні2021-04-08 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға6.92578088,2021-04-09

Ең төменгі баға0.08888286679092376,2025-04-07

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

