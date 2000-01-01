BLUM

Blum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.

АтыBLUM

ДәрежеNo.

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0

Айналымдағы мөлшер--

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер1,000,000,000

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға,

Ең төменгі баға,

Ашық блокчейнTONCOIN

КіріспеBlum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.

MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.
Іздеу
Таңдаулылар
BLUM/USDT
Blum
----
--
24с жоғары
--
24с төмен
--
24с көлем (BLUM)
--
24 сағат сомасы (USDT)
--
Диаграмма
Ақпарат
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Нарықтық мәмілелер
Спот
Ордерлерді ашу（0）
Ордерлер тарихы
Сауда тарихы
Ашық позициялар (0)
MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.
BLUM/USDT
--
--
‎--
24с жоғары
--
24с төмен
--
24с көлем (BLUM)
--
24 сағат сомасы (USDT)
--
Диаграмма
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Ақпарат
Ордерлерді ашу（0）
Ордерлер тарихы
Сауда тарихы
Ашық позициялар (0)
Loading...