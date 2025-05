BLOCX

"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

ДәрежеNo.1703

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.53%

Айналымдағы мөлшер100,105,173.9817376

Макс. мөлшер169,000,000

Жалпы мөлшер115,398,966.34210587

Айналым жылдамдығы0.5923%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.35030075592322985,2023-11-29

Ең төменгі баға0.007656493106448545,2025-03-11

Ашық блокчейнNONE

