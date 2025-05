BLOCKASSET

Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

АтыBLOCKASSET

ДәрежеNo.1015

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.40%

Айналымдағы мөлшер172,811,307.79

Макс. мөлшер320,000,000

Жалпы мөлшер316,493,482.1

Айналым жылдамдығы0.54%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.5485619885603312,2022-01-18

Ең төменгі баға0.015511059945465061,2022-12-19

Ашық блокчейнSOL

Сектор

Әлеуметтік медиа

