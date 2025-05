BLADE

Blade Games is a on-chain game + AI agent ecosystem built around the zkVM stack. We are building AI agents operating in games, where users can play, train and create their own on-chain economies.

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер100,000,000

Жалпы мөлшер100,000,000

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.5958419125316985,2024-12-24

Ең төменгі баға0.019106848916821857,2025-05-11

Ашық блокчейнARB

