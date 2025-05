BHO

$BHO Token is a non-inflationary asset and is always deflationary over time. BHO Network is a Multichain ecosystem governed in a decentralized form (DAO). Inside it are CeDeFi products built and used with $BHO Token.

АтыBHO

ДәрежеNo.2543

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер4,540,989,354.804674

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер4,540,989,354.804674

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.08701598671396746,2021-10-12

Ең төменгі баға0.000040825305789386,2025-04-07

Ашық блокчейнBSC

Сектор

Әлеуметтік медиа

