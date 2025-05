BFIC

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

АтыBFIC

ДәрежеNo.1338

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.06%

Айналымдағы мөлшер10,578,424

Макс. мөлшер21,000,000

Жалпы мөлшер21,000,000

Айналым жылдамдығы0.5037%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы2.4 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға44.5205627668438,2022-05-15

Ең төменгі баға0.16099897458104975,2025-04-05

Ашық блокчейнBFIC

