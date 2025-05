BADGER

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

АтыBADGER

ДәрежеNo.817

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)142.51%

Айналымдағы мөлшер20,382,502.43889186

Макс. мөлшер21,000,000

Жалпы мөлшер21,000,000

Айналым жылдамдығы0.9705%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға89.50387575,2021-02-09

Ең төменгі баға0.7534487788836807,2025-04-16

Ашық блокчейнETH

КіріспеBadger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.