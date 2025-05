ARMY

In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken.

АтыARMY

ДәрежеNo.4817

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)%0,00

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер589.000.000

Жалпы мөлшер589.000.000

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0,1 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.190044627604313,2025-01-15

Ең төменгі баға0.011288957080566169,2025-04-07

Ашық блокчейнXRP

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.