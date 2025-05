APT

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

АтыAPT

ДәрежеNo.33

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0009%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)27.24%

Айналымдағы мөлшер630,666,432.1367528

Макс. мөлшер∞

Жалпы мөлшер1,150,063,159.0464654

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға19.90315084342996,2023-01-30

Ең төменгі баға3.086972917064586,2022-12-29

Ашық блокчейнAPTOS

