ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

ДәрежеNo.170

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0001%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)7.92%

Айналымдағы мөлшер1,099,998,570.920471

Макс. мөлшер1,099,999,958.01

Жалпы мөлшер1,099,998,570.920471

Айналым жылдамдығы0.9999%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға2.479160142705961,2025-01-02

Ең төменгі баға0.001725457772544541,2024-10-25

Ашық блокчейнSOL

