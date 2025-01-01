MEXC DEX+ қызмет көрсету келісімі
Соңғы жаңартылған уақыты: 2025 жылғы 31 қаңтар
А) Осы DEX қызмет көрсету келісімі (“келісім”) - сіз (“сіз”, “сіздің” немесе “пайдаланушы”) және MEXC Global (“біз”, “біздің”, “бізге” немесе “MEXC”) арасындағы келісімшарт. Ол MEXC биржасының DEX өнімін (бұдан әрі "DEX") және соған қатысты сауда қызметтерін пайдалануды реттейтін шарттар мен ережелерді mexc.com веб-сайтында немесе кез келген байланысты веб-сайттарда, қолданбаларды бағдарламалау интерфейстерінде немесе мобильді қолданбаларда (барлығы бірге “платформа” деп аталады) белгілейді.
B) Осы келісімнің шарттары мен ережелері “Пайдаланушы келісіміне”, Құпиялық саясатына, Тәуекелдер туралы ескерту немесе MEXC-тің DEX өнімдеріне немесе MEXC арасында жариялап тұратын тиісті сауда қызметтеріне қатысты басқа да келісімге немесе жарияланымға қосымша (жалпы “Заңды құжаттар”) болып келеді. Егер осы келісімдегі шарттар заңды құжаттардағы талаптардан өзгеше болса, онда осы келісімдегі шарттар басым болады. DEX өнімдерін және соған қатысты қызметтерді пайдаланбас бұрын, осы келісімді және заңды құжаттарды мұқият оқып шығуыңыз керек.
C) MEXC-тің DEX өнімдерін және оған қатысты сауда қызметтерін (“қызмет” немесе “қызметтер”) пайдалану арқылы сіз осы келісімнің шарттары мен ережелерін және құқықтық құжаттарда көрсетілген (арасында жариялайтын кез келген түзетулерді қоса) шарттарды оқыдыңыз, олармен келістіңіз және оларды толығымен түсіндіңіз деп есептеледі. Егер сіз осы Келісімде немесе Заңды құжаттарда көрсетілген кез келген шарттармен немесе ережелермен келіспесеңіз, онда Сізге Қызметтерді пайдалануды дереу тоқтату ұсынылады. Қызметтерді пайдалануды жалғастыра отырып, сіз осы келісімде және заңды құжаттарда баяндалған шарттармен толықтай сөзсіз келісесіз деп есептеледі.
D) Белгілі бір юрисдикцияларда тұратын кейбір пайдаланушылар қызметке кіре алмайтынын ескеріңіз. Оларға Солтүстік Корея, Куба, Судан, Сирия, Иран, материктік Қытай, Сингапур, АҚШ, Ұлыбритания, Гонконг, Украинаның Ресей бақылауындағы аймақтары (қазіргі уақытта Қырым, Донецк және Луганск облыстарын қоса алғанда), Севастополь және Канада (жалпы "тыйым салынған елдер" деп аталады) кіреді. Жоғарыда келтірілген тізім сипаты бойынша толық емес және сізге алдын ала ескертусіз MEXC тарапынан біржақты өзгерістерге ұшырауы мүмкін.
A) Қызметтер әртүрлі блокчейн желілері (“Үшінші тарап блокчейндері”) арқылы белгілі бір цифрлық активтерді своптауға мүмкіндік беретін агрегаторлардан тұрады. Қызметтерді орындаған кезде, MEXC ақпаратты көрсету платформасы және сізден тиісті нұсқау алғаннан кейін сату немесе сатып алу ордерін («Тапсырыс») орналастыратын агент ретінде қызмет етеді. Алайда MEXC айтылған ордерлердің орындалуына кепіл бермейді және сол ордерлердің уақытында орналастырылуына кепіл бермейді.
B) Цифрлық әмияндар блокчейн технологиясының әртүрлі орталықтандырылмаған сипаттамаларына ие болуы мүмкін. Бұл орталықтандырылмаған қызметтер банктік қаржылық мекемелерден ерекшеленеді. Сіз MEXC сіздің жеке кілтіңіз бен сид фразаңызды сақтауға жауапты емес екенін түсінесіз және мұны қабылдайсыз. Сіздің жеке кілтіңіз бен мнемоникалық фразаңыз тиісті түрде уәкілетті үшінші тарап қызмет провайдеріне сеніп тапсырылды. Сіз MEXC аккаунтыңыз бен құпиясөзіңіздің құпиялығы мен қауіпсіздігін сақтау тек сіздің жауапкершілігіңіз екенімен келісесіз және мұны түсінесіз әрі MEXC аккаунтыңызда жүргізілген барлық әрекеттерге (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, ақпаратты ашу, ақпаратты шығару, келісім беру немесе әртүрлі ереже туралы келісімдерді жіберу үшін онлайн басу, келісімдерді немесе сатып алу қызметін онлайн жаңарту, т.б.) жауаптысыз. Аккаунттар мен құпиясөздерді пайдаланып жасалған барлық әрекеттер мен мәлімдемелер үшін толық жауапкершілікті өз мойныңызға аласыз
C) MEXC DEX+ қызметтерін пайдалану үшін жеке цифрлық әмияныңызды байлай аласыз. Бұндай жағдайларда жеке кілт пен мнемоникалық фраза тек сіздің жауапкершілігіңізбен жасалады және сақталады. MEXC де, уәкілетті үшінші тарапты провайдерлері де сіздің әмияныңызға кіре алмайды. Сіздің қабылдауыңызға немесе рұқсатыңызға қарамастан, әмияныңыздағы барлық операциялар үшін толық жауаптысыз. Сіз одан туындайтын кез келген салдар үшін толық жауапкершілікті өз мойныңызға аласыз.
D) Қызметтеріміздің таңдаулы листингтерінде көрсетілетін цифрлық активтер әртүрлі факторлармен анықталады. Бұл факторлар мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді: coingecko.com сияқты салада мойындалған цифрлық актив деректерін талдау платформаларындағы олардың рейтингі, қызметтердегі цифрлық активтің көрсеткіші және таңдаулы листингтерге қатысты саясаттарымыз. Сіз таңдаулы листингтердің ешқайсысы арқылы ешқандай сандық активтерді қолдамайтынымызды немесе әйгілемейтінімізді түсінесіз және мұны қабылдайсыз. Біздің таңдаулы тізімдердің немесе қызметтердің кез келген цифрлық активтерін өз қалауымыз бойынша қосуға, өзгертуге, жаңартуға немесе жоюға құқығымыз бар.
E) Сіз қызметтерді тек заңды мақсаттарда пайдалануыңызға келісесіз және қызметтерді қолданыстағы заңдарға сәйкес келмеу құралы ретінде пайдаланбауыңыз керек. Сондай-ақ, сіз осы келісімді, қызмет көрсету шарттарын, барлық ережелерді, шарттарды және MEXC арасында жариялап және жаңартып отыратын кез келген басқа ескертулерді немесе қатысты келісімдерді, соның ішінде, хабарландыруларды, процедуралық нұсқауларды, тәуекелдерді ашуларды және басқа ережелер мен шарттарды сақтауға келісесіз.
F) Қызмет өнімнің алғашқы нұсқасы екенін және әлі толық тексерілмегенімен келісесіз және соны қабылдайсыз. Біз сізде болуы мүмкін кез келген шығындар үшін жауап бермейміз, сондай-ақ кез келген осындай өнім немесе қызмет прототиптерін пайдалануға байланысты цифрлық активтердің кез келген шығындарын өтеуге немесе өтеуге міндетті емеспіз.
A) Қызметтерге қол жеткізу және пайдалану процесінде сіз әртүрлі газ комиссияларына тап болуыңыз мүмкін. Қызметтер шеңберінде үшінші тарапты блокчейндерінде өндірілген газ комиссиясы сізге жүктеледі.
B) Үшінші тарап протоколының комиссиялары. Сондай-ақ қызметтерге қол жеткізу және пайдалану кезінде басқа үшінші тарап протоколдарының комиссиялары пайда болуы мүмкін, соның ішінде цифрлық активтерді беру, бірақ олармен шектелмейді. Сіз пайда болуы мүмкін осы үшінші тарап протоколы комиссияларының кез келгені және барлығы үшін жауаптысыз.
C) Қызмет көрсету комиссиялары. MEXC қазіргі уақытта ешқандай комиссияларды (“қызмет көрсету комиссиялары”) алмайтынын ескеріңіз, бірақ біз сізден болашақта қызмет көрсету комиссияларын алу құқығын өзімізде қалдырамыз. Сізге қызмет көрсеткеніміз үшін біз сізден белгілі бір қызмет көрсету комиссияларын алуымыз мүмкін. Қызмет көрсету комиссиялары қызметтер арқылы транзакция сомасының пайызы болуы мүмкін. Қызметтерді пайдаланғаныңыз үшін төлем ретінде транзакция сомасынан тиісті қызмет көрсету комиссияларын шегереміз. Қызмет көрсету комиссиясының кестесі біздің платформада арасында жарияланып отырады және біз ондай төлем кестесін, егер болса, өз қалауымыз бойынша жаңарту құқығын сақтаймыз.
A) Қызметтер күрделі және құбылмалы қаржы құралдарымен сауда жасауға мүмкіндік береді және олармен сауда жасау сізді бірқатар тәуекелдерге, соның ішінде киберқауіпсіздік тәуекелдеріне және жоғалту тәуекелдеріне ұшыратуы мүмкін және біз сізге тиісті тәуекелдермен танысуға кеңес береміз. Қызметтерді пайдалану арқылы сіз бар тәуекелдерді білесіз деп саналады.
B) Сіз цифрлық активтерді өтеген немесе оған қол жеткізген кезде, цифрлық әмияныңызға цифрлық активтерді алуға нақты кететін уақыт әртүрлі болуы мүмкін екенін және цифрлық әмияныңызда алынған және көрсетілетін цифрлық активтер түпкілікті болатынын түсінесіз және келісесіз. MEXC жоғарыда аталғандардың салдарынан кез келген шығындар үшін жауап бермейді.
C) Сіз өзіңіздің кінәңіз немесе қателігіңіз салдарынан туындаған барлық шығындарды өзіңіз өтеуге келісесіз. Бұған мыналар кіреді, бірақ олармен шектелмейді: операциялық нұсқаулықтарды сақтамау, біздің қызметтер арқылы операцияларды уақтылы жүргізбеу, аккаунтыңыздың қауіпсіздік параметрлерін ұмыту немесе олардың жария болуы, құпиясөздің бұзылуы, басқа тұлғалардың сіздің компьютеріңізге рұқсатсыз немесе бұзып кіруі, сондай-ақ цифрлық активтерді жіберу немесе алу кезінде қате мекенжайды енгізу.
D) MEXC немесе оның уәкілетті үшінші тарапты провайдерлері бақыланбайтын әмиянға сілтеме арқылы қызметті пайдалана отырып, сіз олардан келетін немесе онымен байланысты кез келген транзакциялардан туындайтын барлық салдар мен міндеттемелерді қабылдайтыныңызды мойындайсыз және келісесіз. MEXC де, оның уәкілетті үшінші тарапты провайдерлері де осыдан туындайтын кез келген шығындар, залалдар немесе рұқсат етілмеген транзакциялар үшін жауап бермейді.
E) Сіз қызметтерді пайдалану кезінде үшінші тарап блокчейндеріне қол жеткізе алатыныңызды және оларды пайдалана алатыныңызды түсінесіз және келісесіз. MEXC үшінші тарап блокчейндерін пайдалану немесе оларға қол жеткізу салдарынан болған шығындар үшін жауап бермейді. MEXC келесі жағдайлардың салдарынан орын алған кез келген шығындар үшін жауап бермейді: смарт келісімшарттағы осал жерлер, хакерлік шабуылдар, қызметтің тоқтатылуы, кідіруі немесе аяқталуы, банкроттық, қызметтің әдеттен тыс тоқтатылуы, үшінші тарап блокчейн операцияларының тоқтатылуы немесе басқа да ықтимал тәуекелдер. Сондай-ақ сіз жоғарыда аталған тәуекелдердің салдарынан орын алуы мүмкін барлық шығындарды өзіңіз өтеуге келісесіз. Егер сіз жоғарыда аталған тәуекелдердің салдарынан қандай да бір шығынға ұшырасаңыз, сіздің цифрлық әмияныңызда сақталуы мүмкін кез келген цифрлық активтердің қайтарымсыз жоғалуы мүмкін екенін түсінесіз және соған келісесіз.
F) Қызметте үшінші тарап веб-сайттарына (“Үшінші тарап веб-сайттары”) және қосымшаларына (“Үшінші тарап қолданбалары”) қол жеткізу немесе пайдалану үшін сілтемелер мен функциялар болуы мүмкін, сондай-ақ үшінші тараптардың мазмұнын, деректерін, ақпаратын, қызметтерін, қосымшаларын немесе материалдарын (“Үшінші тарап материалдары”) көрсету, қосу немесе қолжетімді ету мүмкін. Қызметтердегі Үшінші тарап веб-сайттарының кез келген сілтемелері MEXC оларда берілген кез келген өнімдерді, қызметтерді, ақпаратты және жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдемелерді қолдайтынын білдірмейді және MEXC олардағы ақпараттың дәлдігіне кепілдік бермейді. Үшінші тарап веб-сайтының немесе Үшінші тарап қолданбасының сілтемесін басқаныңызда немесе оған қатынасқаныңызда және пайдаланғаныңызда, біз сізге Қызметтерімізден шыққаныңыз туралы ескертпесек те, сізге басқа веб-сайттың немесе межелі орынның шарттары мен талаптары (құпиялылық саясаттарын/ескертулерін қоса) қолданылады. Мұндай Үшінші тарап веб-сайттары, Үшінші тарап қолданбалары және Үшінші тарап материалдары MEXC бақылауында емес және олар құқықтарды қорғау мүмкін емес «ашық» қолданбалар болуы мүмкін. MEXC ешқандай Үшінші тарап веб-сайттары, Үшінші тарап қолданбалары және Үшінші тарап материалдары үшін жауапты емес. MEXC осы Үшінші тарап веб-сайттарына және Үшінші тарап қолданбаларына сілтемелерді тек ыңғайлы болуы үшін береді және Үшінші тарап веб-сайттарын немесе Үшінші тарап қолданбаларын, олардың өнімдерін немесе қызметтерін немесе байланысты Үшінші тарап материалдарын тексермейді, бекітпейді, бақыламайды, қолдамайды, кепілдік бермейді немесе оларға қатысты ешқандай мәлімдемелер жасамайды. Сіз Үшінші тарап веб-сайттарындағы, Үшінші тарап қолданбаларындағы және Үшінші тарап материалдарындағы барлық сілтемелерді өзіңізге тәуекелді қабылдап пайдаланасыз. MEXC Үшінші тарап веб-сайттарында және Үшінші тарап қолданбаларында осындай үшінші тарап өнімдері мен қызметтерін пайдалануыңыздан туындаған ешқандай шығындар үшін жауапты болмайды. MEXC және әрбір Үшінші тарап веб-сайты және Үшінші тарап қолданбасы тәуелсіз заңды тұлғалар болып табылады және осы Келісім тараптар арасындағы агенттік, серіктестік немесе ынтымақтастық қатынастың ешқандай түрін құрамайды. MEXC және әрбір үшінші тарап веб-сайты мен үшінші тарап қосымшасы өздерінің тиісті келісімшарттары мен келісімдері бойынша туындаған талаптар, қарыздар және даулар үшін жеке жауап береді.
G) Үшінші тарап блокчейнінің ақаулары. MEXC немесе кез келген үшінші тарап блокчейні дұрыс жұмыс істемесе немесе келесі жағдайлар салдарынан қызметтер үзілсе және қызметтерді пайдалана алмасаңыз немесе командалар беріп, тиісті операциялар мен транзакцияларды орындай алмасаңыз (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: істен шығу, кідіріс, үзіліс, жүйенің жауап бермеуі, жүйенің кешіктірілген жауабы немесе кез келген басқа қалыптан тыс және/немесе күтпеген жағдайлар), MEXC ешқандай шығындар үшін жауапкершілік көтермейтінін түсінесіз және келісесіз. Бұл жағдайлар мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:
- Үшінші тарап блокчейні өз қызметін тоқтатады, тоқтата тұрады және/немесе аяқтайды, жабылады және/немесе қызметтерді әдеттен тыс тоқтатады немесе тоқтата тұрады;
- MEXC немесе үшінші тарап блокчейнінің жариялаған техникалық қызмет көрсетуіне байланысты қызметтің тоқтатылуы;
- Жүйе деректерді жібере алмайды;
- Үшінші тарап блокчейнінің тоқтатылуына әкелетін форс-мажор оқиға(лар);
- Хакерлік шабуылдар, компьютерлік вирустар, техникалық ақаулар немесе сәтсіздіктер, веб-сайтты жаңарту, банктік мәселелер, құқықтық немесе үкіметтік нормалардан туындаған уақытша жабу және т. б. нәтижесінде үшінші тараптың блокчейн қызметтерін көрсетуін тоқтату немесе кідірту.;
- Үшінші тарап блокчейнінің компьютерлік жүйесі бұзылған, ақаулы немесе дұрыс жұмыс істей алмауынан туындаған қызметтерді көрсетудегі үзіліс немесе кідіріс;
- Саладағы технологияларды қолдану арқылы болжау немесе шешу мүмкін емес техникалық мәселелерден туындайтын шығындар;
- Сіз немесе басқа үшінші тараптардың кінәсінен немесе үшінші тарап кешігуінен туындаған шығындары;
- Сіз немесе басқа үшінші тараптар заңдардағы, нормативтік актілердегі және/немесе үкіметтік өкімдердегі өзгерістер нәтижесінде болған шығындар;
- Сіз немесе басқа үшінші таратар күтпеген, сөзсіз және/немесе шешілмейтін объективті жағдайлардан туындаған форс-мажор оқиға(лар)дың салдарынан болған шығындар.
Сіз жоғарыда аталған себептер күдікті саудаға, бағаның өзгеруіне, нарықтың ауытқуына, нарықтың үзілуіне және басқа да мүмкін емес жағдайларға әкелуі мүмкін екенін түсінесіз және онымен келісесіз. Сондай-ақ сіз осы құжаттағы тәуекелді жариялау туралы мәлімдеменің толық емес екенін және толық бола алмайтынын растайсыз. MEXC нақты жағдайларға байланысты сіздің командаларыңызды орындаудан бас тартуы мүмкін. Сондай-ақ сіз MEXC жоғарыда аталған жағдайлардың нәтижесінде немесе оған байланысты туындайтын кез келген шығындар үшін жауап бермейтінін түсінесіз және онымен келісесіз.
Арнайы ескерту: Біздің қызметтерімізді пайдалана отырып, сіз әлеуетті тәуекелдерді өз бетіңізше басқаруға, цифрлық активтерге инвестициялардың құны мен тәуекелдерін бағалауға, сондай-ақ барлық инвестицияларыңызды жоғалтудың ықтимал қаржылық тәуекелдерін көтеруге келіскен болып саналасыз. Сіз өзіңіздің қаржылық шарттарыңызды және маржалық сауданы бастамас бұрын тәуекелге төзімділік қабілетіңізді ескеруге келіскенсіз және цифрлық активтерге инвестициялауға байланысты тәуекелдер туралы нақты білесіз. Сіз цифрлық активтердің маржалық саудасына қатысу арқылы табыс алуға немесе шығынға ұшырауға болатындығын түсінесіз. Осы келісімде қамтылған тәуекелдер туралы еске салуда цифрлық активтердің маржалық саудасына байланысты барлық тәуекелдерді тізбейді. Осымен біз сізге оны нақты түсінуге кеңес береміз және ондай инвестициялардың жоғары тәуекелге ұшырауы мүмкін екенін еске саламыз, сондықтан сақтықпен инвестициялау ұсынылады.
A) Сіз біздің платформадағы қызметтерді пайдалануыңыз толықтай сіздің өз еркіңізбен, өзіңіздің экономикалық жағдайыңыз бен тиісті тәуекелдер туралы біліміңізге негізделгенін мойындайсыз. Бұл екеуі де бізге немесе кез келген үшінші тарапқа ешқандай түрде байланысты емес.
B) Біз сізбен жүргізетін барлық мәмілелер “тек орындау”, “кеңессіз” және “бар қалпында” негізінде жүзеге асырылады. Сіз өзіңіздің инвестицияларыңыз туралы тәуелсіз пікіріңізге сүйенуіңіз керек және бізден кез келген транзакцияға қатысты кез келген инвестициялық кеңес беруді сұрауға құқығыңыз жоқ. MEXC сізге ешқандай инвестициялық кеңес бермейді және беруге міндетті емес.
A) MEXC қызметтердің орындалуын кепілдендірмейді, ал сіз біздің қызметтерді пайдалану кезінде өзіңіз тиісті талдау жүргізуге жауаптысыз. Сіз қызметтерді пайдалануға байланысты туындаған кез келген тәуекелдерден болатын шығындар немесе жауапкершілік толықтай сіздің мойныңызда болатынын мойындайсыз және келісесіз, ал MEXC бұл үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді. Сіз DEX саудасын жүргізу барысында шығынға ұшырауыңыз мүмкін екенін мойындайсыз және осындай барлық шығындарды толықтай өзіңіз көтеруге келісесіз.
B) Егер сіз өз міндеттемелеріңізді орындамасаңыз, сондай-ақ MEXC сіздің бұйрықтарыңызға сәйкес әрекет етсе немесе осы келісім, пайдаланушы келісімі және біз арасында жариялайтын қызметтерімізді пайдалануға қатысты кез келген басқа ережелер мен келісімдер шеңберінде әрекет етсе, бізге келтірілген кез келген жауапкершілік, шығын немесе кез келген сипаттағы және түрдегі шығындардың барлығына өзіңіз жауаптысыз екенін мойындайсыз және келісесіз.
Егер сіз қандай да бір транзакцияны орындай алмасаңыз немесе біздің ақылға қонымды бақылауымыздан тыс себептердің салдарынан шығын, шығыс немесе басқа да ақша жоғалтуға ұшырасаңыз, және бұл себептердің әсерін болдырмау біздің бақылауымыздан тыс болса, бізге ешқандай жауапкершілік жүктелмейтінін мойындайсыз және келісесіз.
D) Сіз MEXC-тің жиынтық жауапкершілігі сізден алынған қызмет көрсету комиссиясынан аспайтынын түсінесіз және келісесіз
Бұл келісім ағылшын тілінде жазылған. Осы келісімнің басқа тілдеріндегі аудармалар қолжетімді болғанымен, ол аудармалар жаңартылмауы немесе толық болмауы мүмкін. Тиісінше, сіз осы келісімнің ағылшын тіліндегі нұсқасы мен оның кез келген басқа аудармалары арасында қандай да бір қайшылық туындаған жағдайда, осы келісімнің ағылшын тіліндегі нұсқасы басым болатынына келісесіз.