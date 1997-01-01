MEXC MasterCard
MEXC MasterCard картасына өтініш беріп, оны криптографиялық теңгеріммен толықтырайық
Оны бүкіл әлем бойынша онлайн сатып алу үшін пайдаланыңыз
Кез келген уақытта крипто теңгеріміңізді толықтырыңыз
3 қадамда карта жасаңыз
Онлайн өтініш беру
MEXC веб-сайты арқылы MasterCard картасына онлайн өтініш беру үшін сізге кеңейтілген KYC тапсырып, төлқұжат пен жеке фотосуретті ұсыну қажет.
Онлайн іске қосу
Өтінім мақұлданғаннан кейін сіз MEXC MasterCard картасын желіде іске қоса аласыз және картаны MEXC аккаунты арқылы толтыра аласыз.
Карта дайын
Сіздің MEXC MasterCard енді іске қосылды. Сіз MEXC MasterCard картасын тұтыну үшін пайдалана аласыз.
Артықшылықтары
Қарапайымырақ
Онлайн өтініш беріңіз, алдын ала жазылу қажет емес.
Виртуалды картаны бірден пайдалануға болады.
Неғұрлым қауіпсіз
3D Secure (3DS) транзакцияларыңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
Әрбір транзакция үшін смартфоннан нақты уақыттағы ескертулер алыңыз және әрқашан сіздің қаражатыңыздың қозғалысын біліңіз.
Неғұрлым ыңғайлы
Бұл карта бүкіл әлем бойынша MasterCard желісі арқылы онлайн сатып алуды қолдайды.