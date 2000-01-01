MEXC өтімділік серіктесі бағдарламасы
MEXC-ті қолдайтын жоғары нәтижелі P2P трейдерлердің жаһандық желісінің бөлігі болыңыз
Белсенді P2P трейдерлерге арналған эксклюзивті бағдарлама
Бәсекеге қабілетті жарнамалар жариялап, нарықты өтімді етіп ұстаңыз және MEXC экожүйесін ай сайынғы кепілді марапаттарға ашыңыз.
P2P бизнесіңізді бізбен бірге дамытыңыз
MEXC P2P платформасында өтімділік ұсынып, айына 1 000 USDT-қа дейін марапат алыңыз.
Артықшылықтар
Ай сайынғы кепілді марапаттар.
Белсенді болыңыз, жарнама жариялаңыз және өтімділікті бәсекеге қабілетті бағамен қамтамасыз етіңіз. Нәтижеңізге қарай әр айда тұрақты USDT төлемдерін алыңыз.
Көріну мүмкіндігін арттыру
P2P маркетплейсінде басым орналастыру арқылы тапсырыс ағынын көбейтіңіз және сауда мүмкіндігіңізді арттырыңыз.
Жеке аккаунтты қолдау
Тікелей өңірлік MEXC өкіліне шығып, тіркеу, дауларды шешу және жекелендірілген қызмет алыңыз.
Қалай табыс табуға болады
Белсенді болыңыз, жарнамаларыңызды бәсекеге қабілетті ұстаңыз және жоғары төлем алу үшін тұрақты нәтиже көрсетіңіз.
Белсенділікті арттыру
Жарнамаларыңыздың қамту ауқымы мен қатысуын арттыру үшін үнемі онлайн болыңыз.
Жарнаманың бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Көбірек сатып алушыларды тарту және сауданы жандандыру үшін жақсы баға ұсыныңыз.
Аяқтау көрсеткішін арттыру
Жылдам жауап беріп, сапалы қызмет көрсетіп, пайдаланушылардың сенімін арттырғыңыз келсе.
Неғұрлым көп үлес қоссаңыз, соғұрлым көп табасыз.
Айына 1 000 USDT-қа дейін табыс таба аласыз, соңғы марапат мөлшері нарыққа байланысты өзгеруі мүмкін және тексеруден өтеді.
Кім өтініш бере алады?
Белсенді P2P трейдер тұрақты айлық марапат алу үшін тұрақты жарнамалар жариялағыңыз келсе
Басқа платформаның мерчанттары жақсы көріну мен ынталандыру іздейтіндерге арналған
Жеке трейдер Тейкерден мейкерге ауысып, жарнама белсенділігінен табыс табуға дайынсыз ба?
Нарық өсімінің серіктесі Пайдаланушыларды тіркеуге және біздің P2P экожүйемізге органикалық көлем тартуға көмектесу.
MEXC-пен табыс табуды бастауға дайынсыз ба?
Қалай жұмыс істейді?
1
Өтініш беру
Өтініш формасын толтырып, басқа платформадағы сатушы әрекетін растайтын дәлелдерді тіркеңіз, соңғы сауда көлемін қоса көрсетіңіз. Бұл сіздің тәжірибеңіз бен сенімділігіңізді бағалауға көмектеседі.
2
Өтінішті қарау
Біздің команда өтінімдерді апта сайын тексереді. Бағдарлама шектеулеріне байланысты, әр нарықта тек шектеулі саудагерлер қабылданады, бұл марапаттардың тұрақтылығын сақтауға мүмкіндік береді.
3
Қабылдау және тіркеу
Өтінімдер апта сайын қаралады. Бағдарлама ашықтығын сақтау үшін әр аймақта тек шектеулі саудагерлер қабылданады.
4
Табыс табуды бастаңыз
Ай сайын өтімділік марапаттарын алу және қатысу құқығын сақтау үшін үнемі бәсекеге қабілетті бағамен сату жарнамаларын жариялаңыз.
MEXC өтімділік серіктесі бағдарламасымен танысыңыз
Қосымша ақпарат алу үшін арнайы MEXC өкіліне хабарласыңыз.
