Туториалды орындаңыз және 3 USDT фьючерстік бонусын алу үшін кез келген сомадағы бірінші P2P сатып алуды аяқтаңыз.
8 USDT фьючерстік бонусын алу үшін бірінші сатып алудан кейін 7 күн ішінде P2P сатып алуларында кемінде 100 USDT жинаңыз.
1 USDT фьючерстік бонусын алу үшін кез келген сомадағы споттық мәмілені орындаңыз.
3 USDT фьючерстік бонусты алу үшін кез келген сомадағы фьючерстік мәмілені орындаңыз.
Достарыңызды MEXC биржасында тіркелуге шақырыңыз. Егер досыңыз тіркелгеннен кейін 7 күн ішінде P2P сатып алуларында 100 USDT жинаса, сіз де, досыңыз да 5 USDT фьючерстік бонусын аласыздар.
Жаңа пайдаланушылар сауда саяхатын бастау үшін 10000 USDT марапат пулын бөлісу мүмкіндігіне ие.