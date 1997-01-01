bannerP2P жаңа пайдаланушы тапсырмалары

20 USDT құлпын оңай ашыңыз

P2P сатып алу тапсырмалары

3
USDT

Алғашқы P2P сатып алуды аяқтаңыз

Туториалды орындаңыз және 3 USDT фьючерстік бонусын алу үшін кез келген сомадағы бірінші P2P сатып алуды аяқтаңыз.

8
USDT

P2P сатып алуларында 100 USDT жинаңыз

8 USDT фьючерстік бонусын алу үшін бірінші сатып алудан кейін 7 күн ішінде P2P сатып алуларында кемінде 100 USDT жинаңыз.

Сауда тапсырмалары

1
USDT

Алғашқы споттьық мәмілеңізді орындаңыз

1 USDT фьючерстік бонусын алу үшін кез келген сомадағы споттық мәмілені орындаңыз.

3
USDT

Бірінші фьючерстік мәмілені орындаңыз

3 USDT фьючерстік бонусты алу үшін кез келген сомадағы фьючерстік мәмілені орындаңыз.

Көбірек қызықты тапсырмалар

5
USDT

Достарды марапаттарды бөлісуге шақырыңыз

Достарыңызды MEXC биржасында тіркелуге шақырыңыз. Егер досыңыз тіркелгеннен кейін 7 күн ішінде P2P сатып алуларында 100 USDT жинаса, сіз де, досыңыз да 5 USDT фьючерстік бонусын аласыздар.

10,000
USDT

[Тек жаңа пайдаланушылар үшін] 10000 USDT-ді бөлісіңіз

Жаңа пайдаланушылар сауда саяхатын бастау үшін 10000 USDT марапат пулын бөлісу мүмкіндігіне ие.

Оқиға ережелері

  1. Қатысушылар әр тапсырма үшін көк түймені басу арқылы тапсырманы орындауы керек. Пайдаланушылар марапаттар алу үшін тапсырманы оқиға кезеңінде кез келген уақытта орындай алады. Тапсырманы орындаудың кез келген басқа әдісі жарамсыз болып саналады.
  2. Бұл оқиғаға тек RUB, VND, UAH, INR және MYR бойынша жасалған мәмілелер жарамды.
  3. Марапаттар тапсырма орындалғаннан кейін 14 күн ішінде апта сайын таратылады. Пайдаланушылар кіру және веб-сайтта немесе қолданбада [Әмияндар] - [Фьючерстер] бөліміне өту арқылы өз бонусын тексере алады.
  4. Қатысушылар [P2P крипто сатып алу] сыйлығына ие болу үшін кемінде бір [сауда тапсырмасын] орындауы керек.
  5. Бонустарды тек фьючерстік сауда үшін пайдалануға болады. Бонусты пайдаланатын мәмілелер нәтижесінде алынған табыстарды шешіп алуға болады, ал бонустың өзін шешіп алу мүмкін емес.
  6. Бонусты сауда үшін маржа ретінде пайдалануға болады, сонымен қатар сауда комиссияларын, қаржыландыру комиссияларын немесе сауда шығындарын төлеу үшін пайдалануға болады.
  7. Бонус ең көбі 30 күн бойы жарамды. Кез келген пайдаланылмаған бонус мерзімі біткеннен кейін автоматты түрде қайтарып алынады. Осымен байланысты ықтимал ликвидация қаупін ескеріңіз.
  8. Барлық қатысушы пайдаланушылар MEXC қызмет көрсету шарттарын қатаң түрде сақтауы керек. MEXC биржасы оқиға кезінде алақол немесе ережелерді бұзатын әрекеттермен, соның ішінде жаппай аккаунт жасауға, мүдделі мәмілелерге я болмаса заңсыз, алаяқтық немесе зиянды мақсаттарға қатысты кез келген басқа әрекеттермен айналысатын кез келген қатысушыларды дисквалификациялау құқығын өзіне қалдырады.
  9. MEXC биржасы кез келген уақытта, алдын ала ескертусіз шарттарды түсіндіру және оқиғаны өзгерту немесе одан бас тарту құқығын өзіне қалдырады.