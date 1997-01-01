Қосымша марапаттар қолжетімдіӘрбір шақырылушы үшін 0 USDT алыңыз, ең көбі 0 USDT-ге дейін.
Жиынтық депозиттердің көшбасшылар тақтасы
Дәреже
UID
Депозит сомасы (USDT)
Шақырылушылардың депозит сомасы (USDT)
Жүлде
Қосымша деректер қолжетімді емес
Оқиға ережелері
1.Жеңімпаздарға жеткізу туралы ақпаратты алу үшін электрондық пошта арқылы хабарласамыз
2.Жарамдылық оқиға аяқталғаннан кейін тексеріледі. Орналасу талаптарына сәйкес келмейтін пайдаланушылар марапаттар алуға жарамды болмайды.
3.Бұл оқиғаға тек банктік карталар/кредиттік карталар, банктік аударымдар немесе ақшалай депозиттеу функциялары арқылы жасалған депозиттеулер жарамды.
4.Жаңа пайдаланушылар — оқиға басталғаннан кейін бірінші рет MEXC биржасында тіркелгендер.
5.Банктік карталарды/кредиттік карталарды, банктік аударымдарды немесе фиатты депозиттеу функциялары арқылы жарамды шақырылушылар жасаған депозит сомалары депозиттеу уақытында USDT құнына конвертацияланады және көшбасшылар тақтасы көрсеткішіңізде саналады.
6.MEXC барлық пайдаланушыларды қатаң түрде тексереді. Скрипттер, боттар, қайталанатын әрекеттер немесе аккаунтты тіркеуді немесе әрекеттерді автоматтандыру сияқты техникалық әдістерді кез келген пайдалану дереу дисквалификацияға әкеледі. Бұл ереже дұрыс емес әдістер тіркелудің немесе қатысудың белгілі бір кезеңдерінде ғана пайдаланылса да қолданылады. Сонымен қатар, адастырушы SEO әрекеттерімен айналысатын пайдаланушылар (әсіресе «MEXC сатып алу», «MEXC кіру», «MEXC ресми» немесе «MEXC OTC» сияқты кілтсөздер арқылы) оқиғадан дисквалификацияланады.
7.Бұл ережелер күні күшіне енеді. MEXC іс-шара шарттарын қарап шығуға және зиянды әрекеттер немесе платформаны дұрыс пайдаланбау жағдайында пайдаланушылар мен олардың активтеріне қарсы, соның ішінде қажетті шараларды қабылдау құқығын өзіне қалдырады.
8.Барлық қатысушылар MEXC биржасының Қызмет көрсету шарттарын қатаң түрде сақтауы керек. MEXC оқиға кезінде алаяқтық немесе ережені бұзатын әрекеттермен (соның ішінде, бірнеше аккаунтты тіркеу я болмаса заңсыз немесе алаяқтық мақсаттарға қатысты кез келген басқа әрекеттермен) айналысқан кез келген пайдаланушыны дисквалификациялау құқығын өзіне қалдырады.
9.MEXC осы шарттарды түпкілікті түсіндіру құқығын сақтайды. Бұл шарттар қайта қаралуы мүмкін екенін немесе оқиғадан алдын ала ескертусіз бас тартылуы мүмкін екенін ескеріңіз. Осы шарттардың жаңартуларын және оқиға туралы мәліметтерді үнемі тексеріп отыру арқылы хабардар болып тұрыңыз.
10.Бұл шарттар MEXC Пайдаланушы келісімінің және Құпиялық саясатының ажырамас бөлігі болып табылады. Осы шарттар мен MEXC Пайдаланушы келісімі немесе Құпиялық саясаты арасында қайшылық болған жағдайда, осы шарттар басым болады.