1.Бұл оқиғаға тек KYC верификациясынан өткен пайдаланушылар қатыса алады. Верификация статусыңызды осында тексере аласыз.
2.Жарамдылық оқиға аяқталғаннан кейін тексеріледі. Орналасу талаптарына сәйкес келмейтін пайдаланушылар марапаттар алуға жарамды болмайды.
3.Іс-шараға тек банк картасы немесе кредиттік картамен жасалған депозиттер ғана қатыса алады.
4.MEXC барлық пайдаланушыларды қатаң түрде тексереді. Скрипттер, боттар, қайталанатын әрекеттер немесе аккаунтты тіркеуді немесе әрекеттерді автоматтандыру сияқты техникалық әдістерді кез келген пайдалану дереу дисквалификацияға әкеледі. Бұл ереже дұрыс емес әдістер тіркелудің немесе қатысудың белгілі бір кезеңдерінде ғана пайдаланылса да қолданылады. Сонымен қатар, адастырушы SEO әрекеттерімен айналысатын пайдаланушылар (әсіресе «MEXC сатып алу», «MEXC кіру», «MEXC ресми» немесе «MEXC OTC» сияқты кілтсөздер арқылы) оқиғадан дисквалификацияланады.
5.Бұл ережелер күні күшіне енеді. MEXC іс-шара шарттарын қарап шығуға және зиянды әрекеттер немесе платформаны дұрыс пайдаланбау жағдайында пайдаланушылар мен олардың активтеріне қарсы, соның ішінде қажетті шараларды қабылдау құқығын өзіне қалдырады.
6.Марапаттар әр цикл аяқталғаннан кейін 7 жұмыс күні ішінде таратылады және қорытынды рейтингке байланысты есептеледі.
7.Барлық қатысушылар MEXC биржасының Қызмет көрсету шарттарын қатаң түрде сақтауы керек. MEXC оқиға кезінде алаяқтық немесе ережені бұзатын әрекеттермен (соның ішінде, бірнеше аккаунтты тіркеу я болмаса заңсыз немесе алаяқтық мақсаттарға қатысты кез келген басқа әрекеттермен) айналысқан кез келген пайдаланушыны дисквалификациялау құқығын өзіне қалдырады.
8.MEXC осы шарттарды түпкілікті түсіндіру құқығын сақтайды. Бұл шарттар қайта қаралуы мүмкін екенін немесе оқиғадан алдын ала ескертусіз бас тартылуы мүмкін екенін ескеріңіз. Осы шарттардың жаңартуларын және оқиға туралы мәліметтерді үнемі тексеріп отыру арқылы хабардар болып тұрыңыз.
9.Бұл шарттар MEXC Пайдаланушы келісімінің және Құпиялық саясатының ажырамас бөлігі болып табылады. Осы шарттар мен MEXC Пайдаланушы келісімі немесе Құпиялық саясаты арасында қайшылық болған жағдайда, осы шарттар басым болады.