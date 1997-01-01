Сәтті депозиттен кейін баламалы құны бар фьючерс позициясын алыңыз
Несие/дебеттік карта
Фиат депозиттеу
Банктік аударым
Фьючерстік бонусын талап етіңіз және позиция ашыңыз
Төлемді аяқтағаннан кейін фьючерстік бонусын талап етіп, позицияны ашыңыз. Сауда жұбы мен бағытын таңдауға болады.
Оқиға ережелері
Сыйлықтарды бөлу ережелері
• Тек несие/дебет картасы, банк аударымы немесе фиат депозиті арқылы жасалған фиат депозиттері жарамды. Үшінші тарап төлемдері мен ішкі аударымдар қолдау көрсетілмейді.
• Марапаттар тапсырысты орындау кезіндегі USDT-тің баламалы құнына сәйкес USDT-ке түрлендіріледі (тапсырыс берген кездегі емес).
• Марапаттарды тарату аяқталатын күн: ()
• Іс-шараға қатысу үшін ең төменгі тапсырыс сомасы 100 USDT-тен жоғары болуы керек.
• Марапатты алу үшін ең төменгі фьючерс ордер сомасы орындалуы қажет. Бұл талап орындалмаса, шағымдар сәтсіз болады.
• Талап етілгеннен кейін пайдаланушылар депозиттің 2%-ына тең бонус алады (ең көбі 500 USDT), ол автоматты түрде оқшауланған маржа режимінде нарықтық баға бойынша алты USDT-M фьючерс жұбының бірінде позиция ашады.
• Сол жұпта ашық позициясы немесе күтіліп тұрған ордері бар пайдаланушылар талап ете алмайды. Талап етпестен бұрын фьючерс әмияныңызды тексеріңіз.
Фьючерстік бонустарды пайдалану ережелері
1. Бонусты тек фьючерстік сауда үшін пайдалануға болады. Бонус арқылы алынған пайда алынып тасталуы мүмкін, бірақ бонустың өзі алынбайды.
2. Бонус маржа ретінде пайдаланылуы мүмкін, сондай-ақ сауда комиссияларын, шығындарды және қаржыландыру комиссияларын азайту үшін де қолданылады.
3. Егер бонус толық пайдаланылмай тұрып, фьючерс аккаунтынан активтер шығарылса, қалған бонус жойылады.
4. Бонустың мерзімі максимум 5 күнге жарамды. Кез келген пайдаланылмаған бонус 5 күннен кейін 20:59:59 (UTC+5) уақытында қайтарып алынады. Осы кезеңде ликвидация тәуекелдеріне назар аударыңыз.
Верификация ережелері
1. Пайдаланушылар өздерінің төлем әдісін пайдаланып депозит салуы керек. Банк аударымы арқылы депозит салу кезінде анықтамалық кодын дұрыс енгізгеніңізге көз жеткізіңіз.
2. MEXC барлық пайдаланушылар үшін қатаң верификация процедураларын жүзеге асырады. Техникалық манипуляцияларды пайдалану — оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, электрондық сценарийлер, боты, қайталанатын операциялар немесе автоматтандырылған аккаунттарды тіркеу — дереу біліктіліктен шығуға әкеп соғады. Бұл саясат қатаң қолданылады, тіпті егер мұндай әдістер тек тіркелу немесе қатысудың нақты кезеңдерінде қолданылса да. Сонымен қатар, "MEXC сатып алу", "MEXC кіріс", "MEXC ресми", немесе "MEXC OTC" сияқты кілт сөздерге бағытталған адастырушы SEO тәжірибелерімен айналысқан пайдаланушылар да оқиғадан шығарылып тасталады.
3. MEXC осы оқиғаның соңғы шарттарын түсіндіру құқығын сақтайды және зиянды әрекеттер немесе платформады теріс пайдалану жағдайында тиісті шаралар қолдануға құқылы.
4. Барлық қатысушы пайдаланушылар MEXC қызмет көрсету шарттарын қатаң түрде сақтауы керек. MEXC осы оқиға барысында алаяқтық немесе теріс пайдалану әрекеттерімен айналысқан пайдаланушыларды біліктіліктен шығару құқығын сақтайды, оның ішінде бірнеше аккаунт тіркеу немесе заңсыз немесе алаяқтық мақсаттармен байланысты әрекеттерге қатысу.
5. MEXC осы шарттарды соңғы түсіндіру құқығын сақтайды. Бұл шарттар қайта қаралуы мүмкін немесе оқиға алдын ала хабарламасыз тоқтатылуы мүмкін екенін ескеріңіз. Пайдаланушыларға соңғы оқиға шарттарын қадағалап отыру ұсынылады.
6. Бұл шарттар MEXC-тің пайдаланушы келісімі мен құпиялылық саясатымен ажырамас бөлігі болып табылады. Егер қайшылықтар туындаса, осы шарттар басымдыққа ие болады.