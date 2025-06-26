決済が完了しました。このイベントに参加された方は、報酬履歴ページで報酬の詳細を確認し、現物アカウントでエアドロップトークンを受け取ったかどうかを確認してください！

Bは 3,000 MX を投票し、有効な招待者が 2 名いるので、投票係数は 1.55 です。

Aは有効な招待者なしで 2,999 MX を投票するため、投票係数は 1 です。

イベントに投票する MX トークンが多く、招待に成功した有効な招待者が多いほど、投票係数が高くなり、報酬分配も大きくなります。

R0AR TOKEN (1R0R)

プロジェクト情報

R0ARは、R0ARverse全体を駆動するユーティリティトークンであり、R0ARの分散型金融（DeFi）エコシステム内でさまざまな機会を解き放つ「鍵」となります。このERC-20規格のトークンは、エコシステム内で複数の役割を果たしており、ガバナンストークンとして保有者にプラットフォームの将来を形づくるための発言権を提供します。さらに、R0ARプラットフォームやポータル、ステーキング報酬、イールドファーミングなどの限定機能にもアクセス可能です。ステーキング、ファーミング、取引、分散型自律組織（DAO）への参加、NFTマーケットプレイスの閲覧など、あらゆるアクティビティの中心にR0ARが存在しています。

プロジェクトの詳細

トークンの合計数量 10,000,000,000 1R0R トークンの種類 ERC-20 エアドロップの合計 50,000 USDT コントラクトアドレス https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea 投票数 25 MX - 500,000 MX

イベントルール

1. イベント参加条件を満たしたユーザー様は、MXを投票することで、無料のエアドロップを獲得することができます。 2. ユーザーは、Kickstarterイベントに参加する前に、少なくとも1回の先物取引 (取引ペアや金額に制限はありません) を完了する必要があります。 3. システムは有効ユーザー数(30 日間有効)のスナップショットを取得し、翌日にレベルを更新します。ユーザー様はイベントページでアカウントレベル係数を確認できます。

投票メカニズム

ユーザー様は最大投票可能数量に基づき投票することができます。成功した投票は報酬計算にのみ使用され、MXがロックされることはありません。

エアドロップ報酬

エアドロップ報酬 ＝ ユーザー様の現在有効な投票数量／全ユーザー様の有効な投票数量 * 総賞金プール。報酬はイベント終了後、ユーザー様の現物アカウントにエアドロップされます。

リスクリマインダー

1. プロジェクトによっては、技術面、運用面などで不具合が生じる可能性があります。

2. 投票したプロジェクトの価格は、市場の状況やその他の理由により大きく変動する可能性があります。

3. プロジェクトの基盤技術やMEXCプラットフォームに関する理由により、プロジェクトへの参加の全部または一部を出金することができない場合があります。

4. 単一のユーザー様が複数のアカウントで累計100,000 MX以上を投票した場合、関連するアカウントでプラットフォームのリスクコントロールメカニズムが発動される可能性があります。ご注意ください。