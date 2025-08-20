取引所
暗号資産サイトマップ
暗号資産ニュース
学ぶ
Mastercardタッチ乗車が全国155以上の交通機関に対応！ 拡大記念キャンペーン開催
モメンタムがすべての時間枠で弱まる中、Stellarは0.23ドルに下落 AI: I'll translate this directly without any explanations: モメンタムがすべての時間枠で弱まる中、Stellarは0.23ドルに下落
市場の暴落がXRPを下落させる：$2.2へのバウンスが重要な理由
DMMオンラインサロン「年末年始ポイント大還元祭」開催！ 10,000ポイントが100名に当たる 12月1日より
XRP価格は下落を示唆、弱い構造は1.80ドルを指し示す
ストラテジーの破産は可能性があるのか？ウォール街の証券会社がビットコインの「恐れるべきレベル」を明かす
FLOKIの価格予測：過剰売りからの反発後、2026年1月までに0.000280ドルの回復目標
ホワイトハウス、トランプ氏が「予防的」MRIを受けたと発表
ジャレッド・グレイがSushiSwapの責任者を辞任し、2022年から分散型取引所を率いた後、顧問の役割に移行
SHIBは20倍の上昇を繰り返す可能性があるが、Ozak AIの長期予測はさらに爆発的に見える
中国人民銀行、暗号資産取引の取締り政策を再確認する会議を開催
なぜXRPの価格は1ヶ月で最も急激な下落を見せたのか？
Chainlinkの価格予測：売り手が支配権を維持する中、LINKが下落
有力なサトシ候補者が金が通貨として適していない理由を説明
WebX – ビットコイン蓄積会社
トランプ氏のFRB議長発表は今週中か：必要な暗号資産強気の触媒となるか？
アナリストが異常なパターンを発見し、XRPのアクティビティが一晩で急増
3億8,999万9,999,999シバイヌ（SHIB）が韓国の主要取引所から突然引き出され、送金先は不明
マスク氏、ビットコインを「基本的な、物理学に基づく通貨」と呼ぶ
Re7 Labsが利回りボールト崩壊の暴露に関して内部告発者を脅迫
突然の日銀の方針転換がビットコインの価格暴落の原因となっているのか？
WASS：ステークホルダーがステーブルコインがアフリカ人にとってより良い取引をもたらす方法について議論
SHIB価格予測：4〜6週間以内に$0.00001000〜$0.00001139の回復を目指す
Tether CEOがS&Pの格下げを批判、USDTは批評家の主張よりも強固だと発言
2026年における3つの最も優れた暗号資産予測ソース（最も正確な予測ツール）
Polkadotの最初のブームを見逃しましたか？これは2025年に長期リターンのために投資すべき最高の暗号資産かもしれません
ビットコイン、イーサリアム、XRPの暴落により6億3700万ドルの清算が発生
米国ではブランドが会場の命名権に約9億ドルを費やす
ますます多くのXRP ETFが発売：価格への影響は？
BlockDAGが10億ドル以上のデビューに向けて前進、ベスティング利益の上昇と主要なイーサリアム-カルダーノリーダーシップの参画により
BlockDAGは2万台以上のマイナー配送を確認し、Keynote 4を準備する一方、KucoinとDogecoinは異なる軌道に直面
ビットコイン・ミキサーが€13億の不正資金フローに関連し、欧州当局により摘発される
XRPが2ドルのレベルを防衛：ワイコフパターンはまだ展開中か？
XRPとRLUSDはWhatsAppがSMSを破壊したように決済を変革することを目指す
NvidiaがSynopsysの株式取引で人工知能とチップ設計を促進するために20億ドルを投入
ヴィタリック・ブテリンが量子コンピューティングのリスクとイーサリアムセキュリティについて議論
XRP価格はさらなる下落を示唆、弱体化する構造は1.80ドルを指し示す
「96時間の狂気」フィナーレ：なぜDigitap（$TAP）は今日他のすべての暗号資産プレセールを上回る売上を記録しているのか
Noomezが上昇し、RBLKが発売間近だが、ゼロ知識証明の2億日次オークションは、トレーダーが殺到している唯一のプレセールだ！
XRP価格今日：XRPがレアなTDシーケンシャル買いシグナルを点滅、機関投資家がETFに2億4300万ドルを投入
NatWestグループ、SME運転資金イノベーション促進のためBournに少数株式を取得
ビットコインETFは2月以来最悪の月を記録し、11月の出金額は35億ドルに達する
1億枚のカードを発行した後、Verveはコンタクトレス決済とトークン化に注目
ブルームバーグのアナリスト、ビットコインの86,000ドル以下への下落は始まりに過ぎないと警告
ソラナは間もなく500ドルに到達する可能性があるが、アナリストによるとOzak AIの予測はより急な成長曲線を示している
XRPの暴落：なぜXRP価格は先月で最も急激な下落を見せたのか？
ETH価格予測：機関投資家の資金フローと市場シグナル
ビットメインが打撃を受けた場合、米国のマイニングマシーンで最初に壊れるのは何ですか？
なぜビットコイン価格の天井指標は今回のサイクルで失敗したのか
ソフトバンクのCEO、10月にNvidiaをOpenAIのために手放すことの難しさを認める
カナダ、ステーブルコイン規制を検討 スコシアバンクは市場への影響は限定的と指摘
3600万ドルのUpbitハッキング事件がホットウォレット「保険」に関する静かな真実を蘇らせる
シバイヌのモメンタムが高まるが、SHIBはこの新しい暗号資産よりも高く上昇できるか
ストラテジー（$MSTR）がビットコイン売却懸念を和らげるため14.4億ドルの準備金を設立
今買うべき暗号資産: アナリストはBTCがリスクとリワードの条件を示していると考え、DeepSnitch AIのプレセールが625Kドルに急上昇し1月の大規模ラリーへの期待を高める
リップル（XRP）今日のニュース：12月1日
アムンディ、イーサリアムベースのトークン化ファンド株式を発行 AI:
12月が市場の不安定さとともに幕を開け、ビットコインの価格が8%下落して84,000ドルに
イーロン・マスク、ビットコインの価値はエネルギーから来ると発言、シフは反対意見
CoinDesk 20パフォーマンスアップデート：インデックス取引が下落する中、ビットコイン（BTC）が5.7%下落
伝統的な金融とWeb3が交わる場所：Ramp NetworkのPrzemek Kowalczykとの対話
Quant (QNT) 価格予測 2025年、2026年-2030年
ビットコインの財務モデルは破綻している？ビットコインハイパーが注目を集める理由
リップル価格分析：9%下落して2ドルになった後のXRPの行方は？
SUI価格分析、12月1日：本日市場に82Mドルのアンロックが到来
イーサリアム価格分析：今日の8%下落はETHのより大きな調整の始まりなのか？
Canary Capital、XRPCが現在主要なXRP ETFであると主張
100万ドルの資金を背景に、Zazuはアフリカの中小企業向けにMercuryスタイルの銀行体験を構築中
ギラスはホームを守り、FIBAワールドカップ予選で力強いスタートを切るためにグアムを一掃
取引だけでなく、実行するトークン：持続可能なトークンシフトとしての8LNDSの事例
WhiteBITが米国進出とタイムズスクエアキャンペーンでグローバルに拡大
ストラテジーが総保有量が650,000 BTCに達する中、さらに130ビットコインを1170万ドルで購入；新たに14.4億ドルの配当準備金を設立
最も安全な暗号資産: 最高のガイド
ビットコインは12月を出遅れて始め、86,000ドル以下に引き戻される
イーサリアム（ETH）：次の上昇前の最後の買い時？
グレイスケール・インベストメンツ/Grayscale Investments、今週初の米国スポットChainlink ETFを発表へ
ビットコインは16万ドル、イーサリアムは6千ドルに達する可能性—しかし2030年までに10ドルになるOzak AIは両方を700倍上回るだろう
南アフリカ準備銀行の承認を受け、英国を拠点とするフィンテック企業Wiseが南アフリカで展開へ
弱い価格動向にもかかわらず、暗号資産事業は「強さを見せている」：バーンスタイン
マイケル・セイラー、ビットコインチャートの謎の「緑のドット」を予告 — それらは何を意味するのか？
ハックダウン：クリプト・デイブック・アメリカス
2025年にモバイル暗号資産マイニングをサポートする12のトップクラウドマイニングアプリ
Lazarusグループ、スピアフィッシング攻撃の急増により世界的ハッキング言及でトップに
ソニー銀行、来年米国でUSDステーブルコインを発行か：日経
