zkRaceとは何ですか？

zkRace（旧DeRace）は、先行するWeb3競馬ゲームであると同時に、世界初の最先端のzk-rollupベースのインフラストラクチャーでもあり、GameFi向けに特化し、ZERCによって支えられています。

zkRaceの独自性は何ですか？

zkRaceというゲームは、ビデオゲームと競馬という2つの数十億ドル規模で急成長している市場を組み合わせたものであり、これらすべてがブロックチェーンとNFT技術によって融合されています。 zkRaceのzk-rollupテクノロジーに基づくインフラストラクチャーは、Web3ゲームのあらゆるニーズに応えるよう設計されており、GameFiプロジェクトにおいてスケーラビリティ、透明性、シームレスな体験を実現します。

zkRaceの今後の展望は？」

この革新的なテクノロジーは、従来のブロックチェーンの制約を回避したい他のGameFiプロジェクトを迎える準備を整えています。取引手数料にZERCを使用することで、このシステムはZERCの実用的な活用から直接派生したユーティリティと需要を大幅に高めます。

zkRaceは何に利用できますか？

zkRaceの強力なトークンであるZERCは、GamiFi革命を推進し、ゲームとその基盤となるインフラストラクチャーの両方を活性化する比類ないユーティリティを提供します。 zkRaceが先駆け、ZERCが支える。GameFiおよびその先へ向けた最適化された仕組みです。

zkRaceの今日のライブ価値はいくらですか？

本日、zkRaceは¥0.4036369753786930822000で取引されており、直近24時間における価格変動率は0.18%です。この価格は常に変動しており、リアルタイムの市場センチメントを反映しています。

ZERCの現在のボラティリティはどのくらいですか？

24時間のボラティリティ率は--%であり、トークンの価格がどれほど急速に動いているかを示しています。ボラティリティが高いと、市場状況によってトレードのチャンスもリスクも生じる可能性があります。

zkRaceの今日の流動性状況はどうなっていますか？

zkRaceの流動性スコアは--/100であり、取引所全体での市場深度を評価しています。流動性が高いと通常、スプレッドが狭まり、市場注文の約定がより良好になります。

ZERCが本日取引した価格帯はどこですか？

過去24時間において、ZERCは¥0.4028780947822001056000から¥0.4126528586917448608000の間で取引されました。このレンジはトレーダーが短期戦略においてサポートゾーンやレジスタンスゾーンを把握するのに役立ちます。

ZERCの今日の取引量はどのくらいですか？

直近1日で合計¥--が取引されました。取引量の急増は、大きな価格変動や市場センチメントの変化を先取りすることがよくあります。

投資家はzkRaceのリスクレベルをどのように解釈すべきですか？

リスクはボラティリティ、流動性の深さ、市場ランキング、供給分布によって決まります。--上に構築されたGaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token資産として、ZERCのリスクプロファイルはエコシステムのアップデートや業界全体のトレンドによって変動する可能性があります。