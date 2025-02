ZakumiFi ( ZAFI ) とは何か

ZakumiFi is a DeFi Layer 1 Ecosystem that supports users' comprehensive access to Dapps, NFT World, GameFi projects, Staking, Yield Farming services, Swap and Wallet protocols in the most straightforward way. Vision ― In ZakumiFi, we are focused on building the next wave of alternative L1 blockchains. The main aim is to create a cheap, fast, and efficient blockchain that will be fundamental to building a complete ecosystem of Web3 tools for business clients & crypto traders. Mission ― Our mission is to build an ecosystem where both projects and users can have great experiences, and the fastest transaction with the cheapest fee. GameFi, NFT, DeFi and Web3 services in an All-in-one ecosystem!

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!