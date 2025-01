Xidar ( IDA ) とは何か

The IDA token represent a vital utility asset within the XIDAR ecosystem and play a pivotal role in all our products and services. In particular, IDA tokens will empower users with decision-making capabilities in our upcoming investment DAO and provide access to premium features within the XIDAR wallet. Additionally, we plan to announce further benefits related to our upcoming no-code dApp creator. Further details regarding the various utilities and potential governance systems are currently under review and will be revealed at the appropriate time.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!