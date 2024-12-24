XDEFI 価格(XDEFI)
XDEFI（XDEFI）の本日のライブ価格は 0.06217 USD で、現在の時価総額は $ 8.09M USD です。XDEFI から USD の価格はリアルタイムで更新されます。
主な XDEFI 市場パフォーマンス：
- 24時間取引高は $ 158.66 USD
です- XDEFI 1日内の価格変動率は +1.78%
です- 循環供給量は 130.07M USD です
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本日の XDEFI から USD への価格変動率は $ +0.00108917 です。
過去30日間における XDEFI から USD への価格変動率は $ -0.0107449281 です。
過去60日間における XDEFI から USD への価格変動率は $ +0.0217630436 です。
過去90日間における XDEFI から USD への価格変動率は $ -0.0021843448818763 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ +0.00108917
|+1.78%
|30日
|$ -0.0107449281
|-17.28%
|60日
|$ +0.0217630436
|+35.01%
|90日
|$ -0.0021843448818763
|-3.39%
XDEFI の直近価格の分析をご覧ください：24h 最安値と最高値、ATH、日次変化：
-0.60%
+1.78%
-15.66%
市場統計を深く知る：時価総額、24時間取引高、供給量：
In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis. If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate. Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024. If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL. Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage. ------- XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains. Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet! One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash. A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs. Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet. XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information. You are always in full control of your funds and data.
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|1 XDEFI を AUD に
A$0.099472
|1 XDEFI を GBP に
￡0.0491143
|1 XDEFI を EUR に
€0.0596832
|1 XDEFI を USD に
$0.06217
|1 XDEFI を MYR に
RM0.2785216
|1 XDEFI を TRY に
₺2.1914925
|1 XDEFI を JPY に
¥9.7718806
|1 XDEFI を RUB に
₽6.2928474
|1 XDEFI を INR に
₹5.2919104
|1 XDEFI を IDR に
Rp1,002.7417951
|1 XDEFI を PHP に
₱3.6400535
|1 XDEFI を EGP に
￡E.3.1756436
|1 XDEFI を BRL に
R$0.3848323
|1 XDEFI を CAD に
C$0.0889031
|1 XDEFI を BDT に
৳7.4380188
|1 XDEFI を NGN に
₦96.2379166
|1 XDEFI を UAH に
₴2.6161136
|1 XDEFI を VES に
Bs3.17067
|1 XDEFI を PKR に
Rs17.3416998
|1 XDEFI を KZT に
₸32.4645523
|1 XDEFI を THB に
฿2.1268357
|1 XDEFI を TWD に
NT$2.032959
|1 XDEFI を CHF に
Fr0.0553313
|1 XDEFI を HKD に
HK$0.4824392
|1 XDEFI を MAD に
.د.م0.6260519