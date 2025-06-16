Water on Sui 価格(WATER)
Water on Sui（WATER）の本日のライブ価格は 0.00000332 USD で、現在の時価総額は $ 33.24K USD です。WATER から USD の価格はリアルタイムで更新されます。
主な Water on Sui 市場パフォーマンス：
- 24時間取引高は -- USD
です- Water on Sui 1日内の価格変動率は --
です- 循環供給量は 10.00B USD です
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本日の Water on Sui から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Water on Sui から USD への価格変動率は $ -0.0000000003 です。
過去60日間における Water on Sui から USD への価格変動率は $ +0.0000029617 です。
過去90日間における Water on Sui から USD への価格変動率は $ 0 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30日
|$ -0.0000000003
|-0.00%
|60日
|$ +0.0000029617
|+89.21%
|90日
|$ 0
|--
Water on Sui の直近価格の分析をご覧ください：24h 最安値と最高値、ATH、日次変化：
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市場統計を深く知る：時価総額、24時間取引高、供給量：
$WATER is the meme token that’s making a big splash on the Sui blockchain. Born from the essence of water itself, this project is about more than just tokens—it’s about capturing the fluidity and unstoppable force of water. With zero taxes, $WATER brings a laid-back, fun-loving attitude to the crypto space, making it an easy choice for anyone looking to ride the next big wave in crypto. The Sui blockchain, inspired by water, provides the perfect foundation for $WATER to flow freely and grow steadily. We're here for the vibes, the laughs, and the gains, but most importantly, we’re here to celebrate community. $WATER embodies the refreshing spirit of Sui, bringing together enthusiasts who want a piece of something fresh and fun. Whether you're in it for the ride or just to see where the currents take us, $WATER is here to keep things cool, vibrant, and constantly moving. Join us as we turn the tides and make $WATER the most refreshing asset on the Sui chain!
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Water on Sui (WATER) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ WATER トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。
|1 WATER を VND に
₫0.0873658
|1 WATER を AUD に
A$0.0000050796
|1 WATER を GBP に
￡0.0000024236
|1 WATER を EUR に
€0.0000028552
|1 WATER を USD に
$0.00000332
|1 WATER を MYR に
RM0.0000140768
|1 WATER を TRY に
₺0.0001308412
|1 WATER を JPY に
¥0.0004786444
|1 WATER を RUB に
₽0.000261118
|1 WATER を INR に
₹0.0002857192
|1 WATER を IDR に
Rp0.0544262208
|1 WATER を KRW に
₩0.0045108508
|1 WATER を PHP に
₱0.0001874472
|1 WATER を EGP に
￡E.0.0001672284
|1 WATER を BRL に
R$0.0000184924
|1 WATER を CAD に
C$0.000004482
|1 WATER を BDT に
৳0.0004046748
|1 WATER を NGN に
₦0.0051313588
|1 WATER を UAH に
₴0.0001373484
|1 WATER を VES に
Bs0.000332
|1 WATER を PKR に
Rs0.0009386304
|1 WATER を KZT に
₸0.00169818
|1 WATER を THB に
฿0.0001077672
|1 WATER を TWD に
NT$0.0000978736
|1 WATER を AED に
د.إ0.0000121844
|1 WATER を CHF に
Fr0.0000026892
|1 WATER を HKD に
HK$0.0000260288
|1 WATER を MAD に
.د.م0.0000302452
|1 WATER を MXN に
$0.0000626816