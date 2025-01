Vitruveo Bridged VTRU ( VTRU ) とは何か

Vitruveo is an EVM compatible, L1 blockchain designed specifically for creators and also the World first Rebasing L1 Blockchain ! We are building a decentralized ecosystem that provides sustainable income for all types of creators: visual arts, gaming, NFTs, music, film and more. The platform emphasizes trust, technology, and community as its foundational pillars. Our Mainproduct xibit.app - we bring Web3 to Creators ! VTRU as Coin, listed on our own DEX and VTRU as Token, listed on Pancaeswap, Uniswap and in January 2025 on different CEX ! VIBE bring Revshare to our Holder.

Vitruveo Bridged VTRU(VTRU)素材 ホワイトペーパー 公式ウェブサイト