VIRTUE (VIRTUE) のトークン供給量、分配モデル、リアルタイムの市場データを含む重要なインサイトを発見しましょう。
ページの最終更新日：2025-10-09 15:48:59 (UTC+8)
USD

VIRTUE (VIRTUE) トケノミクス & 価格分析

VIRTUE (VIRTUE) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。

時価総額：
$ 16.08K
総供給量：
$ 849.00K
循環供給量：
$ 799.00K
FDV（完全希薄化後時価総額）：
$ 17.09K
史上最高値：
$ 0.209091
過去最安値：
$ 0.02005576
現在の価格：
$ 0.02012977
VIRTUE (VIRTUE) 情報

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

公式ウェブサイト：
https://virtuefinance.io/
Whitepaper：
https://docs.virtuefinance.io/

VIRTUE (VIRTUE) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース

VIRTUE (VIRTUE) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。

主要指標とその計算方法：

総供給量：

これまでに発行された、または今後発行される VIRTUE トークンの最大総数です。

循環供給量：

現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。

最大供給量：

VIRTUE トークンの総発行上限です。

FDV（完全希薄化後時価総額）：

現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。

インフレ率：

新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。

なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？

高い 循環供給量 = 流動性の向上。

限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。

透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。

高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。

VIRTUE のトケノミクスを理解したところで、VIRTUE トークンのライブ価格 も調べてみましょう！

VIRTUE 価格予測

VIRTUE の今後の動向が気になりますか？当社の VIRTUE 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。

免責事項

このページのトケノミクス情報は第三者機関から提供されたものです。MEXCはその正確性を保証しません。投資を行う前に、十分な調査を行ってください。

「利用規約」 および 「プライバシーポリシー」 をお読みください。