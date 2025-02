Venator Universe ( VNT ) とは何か

Venator Universe is a sci-fi RPG survival game that utilizes blockchain infrastructure and is fortified with Web 3 security solutions. Players experience a plethora of entertainment elements, from mining and gathering to production and arena tournaments, from hoverbike races to crate hunting, and from construction to colony plundering. In our game, where virtual values turn into real ones, whether you want to socialize at the space station, incite chaos on PvP open planets, or establish your own civilization on a secure habitat planet We're confident you'll enjoy your time with us. Get your ticket now and board the ship!

Venator Universe(VNT)素材 ホワイトペーパー 公式ウェブサイト