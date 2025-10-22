Valencia CF Fan Token の本日のライブ価格は 0.107643 USD です。VCF から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで VCF の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Valencia CF Fan Token の本日のライブ価格は 0.107643 USD です。VCF から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで VCF の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Valencia CF Fan Token ロゴ

Valencia CF Fan Token 価格(VCF)

未上場

1 VCF から USD へのライブ価格：

$0.107643
-2.00%1D
USD
Valencia CF Fan Token (VCF) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 21:31:10 (UTC+8)

Valencia CF Fan Token (VCF) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.105757
24H 最安値
$ 0.111765
24H 最高値

$ 0.105757
$ 0.111765
$ 4.95
$ 0.099395
-0.94%

-2.03%

-6.93%

-6.93%

Valencia CF Fan Token (VCF) のリアルタイム価格は $0.107643 です。過去24時間、VCF は最低 $ 0.105757 から最高 $ 0.111765 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。VCF の史上最高値は $ 4.95 で、史上最安値は $ 0.099395 です。

短期的なパフォーマンスでは、VCF は過去1時間で -0.94%、過去24時間で -2.03% 、過去7日間で -6.93% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Valencia CF Fan Token (VCF) 市場情報

$ 710.37K
--
$ 1.08M
6.60M
10,000,000.0
Valencia CF Fan Token の現在の時価総額は $ 710.37K、24時間取引高は -- です。VCF の循環供給量は 6.60M、総供給量は 10000000.0 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 1.08M です。

Valencia CF Fan Token (VCF) 価格履歴 USD

本日の Valencia CF Fan Token から USD への価格変動率は $ -0.0022403235593284 です。
過去30日間における Valencia CF Fan Token から USD への価格変動率は $ -0.0262206507 です。
過去60日間における Valencia CF Fan Token から USD への価格変動率は $ -0.0389016742 です。
過去90日間における Valencia CF Fan Token から USD への価格変動率は $ -0.04429995874936128 です。

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.0022403235593284-2.03%
30日$ -0.0262206507-24.35%
60日$ -0.0389016742-36.13%
90日$ -0.04429995874936128-29.15%

Valencia CF Fan Token ( VCF ) とは何か

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！

Valencia CF Fan Token（VCF）素材

公式ウェブサイト

Valencia CF Fan Token 価格予測 (USD)

Valencia CF Fan Token (VCF) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Valencia CF Fan Token (VCF) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Valencia CF Fan Token の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Valencia CF Fan Token の価格予測 をチェック！

VCF を現地通貨に

Valencia CF Fan Token (VCF) トケノミクス

Valencia CF Fan Token (VCF) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ VCF トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：Valencia CF Fan Token（VCF）に関するその他の質問

Valencia CF Fan Token (VCF) の本日の価値はいくらですか？
VCF の USD でのライブ価格は 0.107643 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の VCF から USD の価格はいくらですか？
VCF から USD の現在価格は $ 0.107643 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Valencia CF Fan Token の時価総額はいくらですか？
VCF の時価総額は $ 710.37K USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
VCF の循環供給量はどれくらいですか？
VCF の循環供給量は 6.60M USD です。
VCF の史上最高値（ATH）はいくらですか？
VCF は史上最高値 4.95 USD に達しました。
VCF の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
VCF の史上最安値は 0.099395 USD です。
VCF の取引高はいくらですか？
VCF の24 時間ライブ取引高は -- USD です。
VCF は今年さらに上昇しますか？
VCF は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、VCF 価格予測 をご覧ください。
