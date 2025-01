U Protocol ( YOU ) とは何か

U Protocol is a visionary initiative designed to accelerate BitcoinFi on L2s and Solana with its flagship offering, uBTC, as well as the first Bitcoin Fi Layer 3, the U Bitcoin Thunder Network that is deployed on Arbitrum. As a Decentralized Omnichain BitcoinFi Protocol, U Protocol is steadfast in its mission to harness the value of Bitcoin as non-sovereign money and extend its utility across the vast expanse of blockchain ecosystems. At the heart of U Protocol's innovation lies uBTC, the go-to decentralized Bitcoin for Layer 2s. uBTC will be intrinsically backed by Lido’s Wrapped Staked Ether as well as BTC.b, a decentralized Bitcoin bridged to EVM via the Avalanche Bridge. While Arbitrum, which is the premier L2 DeFi hub, will be the base of the protocol, uBTC will be seamlessly integrated across multiple blockchain networks thanks to the ingenuity of LayerZero's technology.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!

U Protocol(YOU)素材 ホワイトペーパー 公式ウェブサイト