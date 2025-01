Tron Rice ( RICE ) とは何か

$RICE is the first 404 build launched on Tron via Sunpump and a new GameFi player launching their revolutionary crypto mystery box opening game, The Rice Cooker. This game combines engaging, high-stakes gameplay with multi-chain capabilities, offering players unique rewards and crypto assets through mystery box mechanics. In addition to gaming, the $RICE team is developing an OTC marketplace for all meme coins listed on Tron. This marketplace enables P2P and crowdfunded OTC off-dex trades, allowing large positions to change hands without affecting the chart price, thereby providing liquidity solutions and ensuring market stability.

Tron Rice(RICE)素材 公式ウェブサイト