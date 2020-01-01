Tritcoin (TRIT) トケノミクス
Tritcoin (TRIT) 情報
$TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts.
Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy.
Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications.
Tritcoin (TRIT) トケノミクス & 価格分析
Tritcoin (TRIT) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。
Tritcoin (TRIT) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース
Tritcoin (TRIT) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。
主要指標とその計算方法：
総供給量：
これまでに発行された、または今後発行される TRIT トークンの最大総数です。
循環供給量：
現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。
最大供給量：
TRIT トークンの総発行上限です。
FDV（完全希薄化後時価総額）：
現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。
インフレ率：
新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。
なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？
高い 循環供給量 = 流動性の向上。
限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。
透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。
高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。
TRIT のトケノミクスを理解したところで、TRIT トークンのライブ価格 も調べてみましょう！
TRIT 価格予測
TRIT の今後の動向が気になりますか？当社の TRIT 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。
MEXCを選ぶべき理由は何ですか？
MEXCは世界有数の暗号資産取引所であり、世界中の何百万人ものユーザーから信頼されています。初心者からプロまで、MEXCは暗号資産を手軽に始めるための入り口となります。
免責事項
このページのトケノミクス情報は第三者機関から提供されたものです。MEXCはその正確性を保証しません。投資を行う前に、十分な調査を行ってください。