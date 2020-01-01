Tritcoin (TRIT) トケノミクス

Tritcoin (TRIT) トケノミクス

Tritcoin (TRIT) のトークン供給量、分配モデル、リアルタイムの市場データを含む重要なインサイトを発見しましょう。
USD

Tritcoin (TRIT) 情報

$TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts.

Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy.

Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications.

公式ウェブサイト：
https://tritcoin.vercel.app
Whitepaper：
https://finalprotocol.vercel.app/whitepaper

Tritcoin (TRIT) トケノミクス & 価格分析

Tritcoin (TRIT) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。

時価総額：
$ 218.10K
$ 218.10K$ 218.10K
総供給量：
$ 999.27M
$ 999.27M$ 999.27M
循環供給量：
$ 999.27M
$ 999.27M$ 999.27M
FDV（完全希薄化後時価総額）：
$ 218.10K
$ 218.10K$ 218.10K
史上最高値：
$ 0.00304583
$ 0.00304583$ 0.00304583
過去最安値：
$ 0.00016274
$ 0.00016274$ 0.00016274
現在の価格：
$ 0.00021768
$ 0.00021768$ 0.00021768

Tritcoin (TRIT) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース

Tritcoin (TRIT) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。

主要指標とその計算方法：

総供給量：

これまでに発行された、または今後発行される TRIT トークンの最大総数です。

循環供給量：

現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。

最大供給量：

TRIT トークンの総発行上限です。

FDV（完全希薄化後時価総額）：

現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。

インフレ率：

新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。

なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？

高い 循環供給量 = 流動性の向上。

限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。

透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。

高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。

TRIT のトケノミクスを理解したところで、TRIT トークンのライブ価格 も調べてみましょう！

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